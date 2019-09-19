Удивительно вкусная намазка на хлеб: рецепт сытной закуски

Здравствуйте, дорогие читатели! Рады приветствовать вас на нашей страничке. Наша редакция решила поделиться с вами очередным рецептом обалденно вкусной закусочки.

Если вы не хотите есть просто хлеб с сыром или с маслом, то предлагаем вам приготовить эту интересную, очень легкую и аппетитную намазку.

Для этого нам понадобится:

сметана (2 ст/л);

сардина в масле (220-230 г);

яйцо (3 шт.);

ч-ый перец (молотый, на вкус);

слив. масло (100 г);

соль (немного);

плавленый сыр (столько же);

лук (1-2 головка).

Отметим, что в некоторых вариантах приготовления данной намазки используется майонез, но мы старательно рекомендуем заменить его сметаной.

Итак, если вы все уже успели подготовить, перейдем к готовке!

1. В самом начале измельчаем лук любым доступным вам способом. Если есть блендер, пользуйтесь им. Сделали? Теперь отправляем лук в отдельную мисочку. Перейдем к следующему шагу.

2. Берем яйца и отправляем их в кастрюлечку. Затем заливаем водой (подсоленной) и оставляем их на огне. Итак, сваренные яйца достаем с воды, пусть они немножко остынут. Спустя некоторое время чистим их и нарезаем маленькими кусочками, а затем отправляем в блендер. Вот так! Осталось немного.

3. Теперь к яйцам добавляем сливочное масло. Затем из плавленого сыра получаем красивенькие кусочки и тоже отправляем в блендер. Далее удаляем косточки сардины, а потом мясо добавляем к остальным ингредиентам. Ничего сложного, правда?

4. В самом конце нужно добавить остальные продукты и все вместе измельчить блендером. Конечно, можно было все это делать рукой, но блендер облегчает нашу задачу. Процесс длится около минуты.

После этого можно наслаждаться неповторимым вкусом приготовленной нами намазки на хлеб. Это будет один из лучших вариантов сытного перекуса.

Удивительно, как всего за 5-6 минут можно приготовить что-то настолько аппетитное!

P.S. А вам понравился наш рецептик?